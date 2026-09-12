(V. "Auto fuori strada nel Cuneese...." delle 9.34) (ANSA) - FOSSANO, 12 SET - È salva, ma ha perso il bambino, la giovane incinta di sei mesi coinvolta in un grave incidente la notte scorsa a Fossano, nel Cuneese. Nello schianto ha perso la vita il compagno, Fabio Bodino, di 25 anni. L'auto su cui i due viaggiavano è uscita di strada poco dopo la mezzanotte. Per il guidatore non c'è stato nulla da fare: si tratta della ventiseiesima vittima sulle strade della provincia di Cuneo nel 2026. La coppia di origine sinti risiedeva nel campo nomadi vicina Villafalletto, dove era diretta dopo una serata di festa in famiglia. Bodino era originario di Nichelino, nel Torinese. Aspettava il primo figlio dalla compagna, ora ricoverata all'ospedale Santa Croce di Cuneo. (ANSA).