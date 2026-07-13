(ANSA) - CISTERNA DI LATINA, 13 LUG - Incidente mortale sulla strada statale Appia a Cisterna, nella frazione di Le Castella, in provincia di Latina e a due passi dal comune di Velletri. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale una Mitsubishi Pajero guidata da un uomo di 57 anni, in auto con una donna di 55, è finita fuori strada intorno a mezzogiorno, schiantadosi contro un albero al lato della carreggiata. L'impatto è risultato fatale per entrambi. Inutile, infatti, l'intervento delle ambulanze del 118, accompagnata da un'auto medica, i mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale pontino e, infine, la polizia locale di Cisterna, i cui agenti si stanno occupando di svolgere i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il tratto di strada interessato dall'incidente, al momento, risulta chiuso al traffico. (ANSA).