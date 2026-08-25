(ANSA) - TRIESTE, 25 AGO - La procura di Udine ha disposto gli esami autoptici sul corpo della piccola di 11 anni morta domenica scorsa in un incidente stradale lungo la Pontebbana, a Basiliano (Udine), per accertare le cause della morte. Lo riporta il Messaggero Veneto oggi in edicola che alla tragedia dedica due pagine. La procura contestualmente ha anche iscritto come atto dovuto il padre della bimba nel registro degli indagati per i reati di omicidio stradale e lesioni gravissime. L'uomo, di 45 anni, di Udine, era alla guida dell'auto ed è rimasto ferito in modo non grave. Sarebbe già stato sottoposto agli esami tossicologici. L'auto è uscita di strada all' improvviso ed è finita contro un platano. A bordo c'era anche un'altra figlia, di 4 anni, sorellina della vittima, che ha riportato ferite gravissime ed è ricoverata anche lei all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, così come il padre. Il Messaggero Veneto ha anche riportato un messaggio postato dalla moglie dell'uomo e madre della vittima, in cui precisa che le bambine erano sedute sui sedili posteriori della vettura, assicurate con le cinture e che il marito avrebbe avuto un malore e per questo ha perduto il controllo dell'auto finendo fuori strada. (ANSA).