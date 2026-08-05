(ANSA) - BRINDISI, 05 AGO - Sono ricoverati in gravi condizioni due 15enni coinvolti in un incidente stradale che si è verificato nella tarda serata di ieri a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. I due adolescenti, un ragazzino e una ragazzina, erano in sella a una bici elettrica che si è scontrata con un'auto in via Madonna delle Grazie. Le indagini per ricostruire la dinamica sono condotte dai carabinieri. I due feriti sono stati trasferiti in codice rosso in ospedale. La 15enne è in terapia intensiva a Brindisi, l'altro minore nel reparto di Chirurgia toracica dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Sempre ieri sera si è verificato un altro grave incidente a Brindisi, in viale San Giovanni Bosco, che ha coinvolto un'auto e una moto. Il 20enne in sella al Piaggio Beverly 400, dopo lo scontro con la Jeep Renegade, è stato ricoverato rianimazione all'ospedale Perrino del capoluogo messapico. (ANSA).