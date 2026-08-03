(ANSA) - BRESCIA, 03 AGO - Due 22enni sono morti la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto a Brandico, in provincia di Brescia. Erano con altri due giovani a bordo di un'auto che percorreva la strada provinciale in direzione Crema e che è finita in un fosso. Gli altri due giovani sono rimasti feriti. Le vittime - entrambe decedute sul colpo - si chiamavano Samir Nazid e Amine Satifi. Secondo una prima ricostruzione, l'auto, una Ford Focus, è finita fuori strada forse durante un sorpasso. Sulla dinamica stanno indagando i carabinieri e la Polizia stradale. L'impatto è stato particolarmente violento: per il 22enne che era al volante e per il passeggero che era seduto dietro di lui non c'è stato niente da fare. Il più grave dei feriti ha 25 anni, l'altro 23. (ANSA).