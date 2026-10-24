(ANSA) - NAPOLI, 24 OTT - Un autista di Air Campania è stato aggredito mentre era in servizio sulla tratta Scampia-Mondragone. L'episodio si è verificato questa mattina sulla Linea 08na nel territorio di Scampia, a Napoli. Un uomo è salito a bordo del bus e dopo una discussione con il conducente, a quanto pare per questioni legate alla fermata, ha estratto la lama e lo ha colpito provocandogli due ferite a un braccio. Immediato l'allarme alle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale sanitario del 118. L'uomo è stato fermato. L'autista è stato trasportato al pronto soccorso per le cure necessarie. L'azienda esprime piena solidarietà e vicinanza all'operatore coinvolto, condannando con fermezza ogni forma di violenza nei confronti di chi svolge quotidianamente un servizio pubblico. "Sono delinquent - ha detto l'amministratore Unico di Air Campania, Anthony Acconcia. Non ci sono altre parole. È inaccettabile che un lavoratore venga aggredito mentre svolge il proprio servizio. Sul fronte della sicurezza, da mesi abbiamo attivato servizi di vigilanza privata a bordo degli autobus, ma è necessario rafforzare ulteriormente le misure di prevenzione e protezione, soprattutto nelle aree maggiormente esposte a episodi di violenza. Serve un impegno condiviso delle istituzioni e delle Forze dell'Ordine - ha concluso - per garantire condizioni di sicurezza a chi lavora e a chi viaggia". (ANSA).