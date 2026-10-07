(ANSA) - TRIESTE, 07 OTT - "La valorizzazione degli incarichi a tre e dieci anni rappresenta un passaggio importante per dare un riconoscimento concreto alla crescita professionale dei dirigenti sanitari": lo ha dichiarato il segretario generale nazionale Aupi, sindacato degli psicologi italiani, Ivan Iacob, subito dopo la firma odierna della preintesa sul Ccnl dell'Area Sanità 2025-2027, che "rafforza la valorizzazione del percorso professionale della dirigenza sanitaria. Un risultato che riconosce la crescita delle competenze e delle responsabilità e si affianca agli incrementi dello stipendio tabellare". Aumenta anche l'indennità di specificità sanitaria, che passa da 1.614 a 2.556 euro annui lordi: 942 euro in più all'anno, pari a circa 72 euro lordi per ciascuna delle tredici mensilità. "Il confronto al tavolo è stato molto collaborativo. Aver affrontato tre rinnovi contrattuali in meno di quattro anni ha permesso alle parti di conoscersi meglio, costruire equilibri e sviluppare sinergie che hanno reso più agevole la ricerca di soluzioni condivise - la posizione dell'Aupi - Quando il Governo mette a disposizione le risorse e crea le condizioni per rinnovare i contratti con continuità, diventa più facile raggiungere mediazioni capaci di tutelare i professionisti e aggiornare il contratto alle esigenze del lavoro di oggi". Per Aupi - al tavolo delle trattative sedevano, nell'ambito della Fassid, il segretario generale Ivan Iacob e il segretario nazionale Fabio Sordini - "la preintesa è un passo avanti nel riconoscimento della dirigenza sanitaria e delle sue prospettive di carriera. È un percorso che deve continuare anche nell'impegno della politica, con scelte e risorse che valorizzino stabilmente questi professionisti. Il confronto proseguirà sulle questioni ancora aperte fino alla sottoscrizione definitiva del contratto". (ANSA).