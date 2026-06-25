(ANSA) - ROMA, 25 GIU - L'aula della Camera rapita dal concerto del coro e l'orchestra del teatro dell'Opera di Roma, specie sul "Va pensiero" di Giuseppe Verdi. E parecchi parlamentari non hanno resistito alla tentazione filmando con il cellulare l'esibizione, nonostante i divieti in aula. L'aria di Verdi ha chiuso la cerimonia per gli 80 anni della seduta inaugurale dell'Assemblea costituente. A cantarla a lungo, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, inquadrato dalle telecamere. Di Verdi gli artisti hanno eseguito anche la Traviata e il Nabucco ma è stato soprattutto sulle note del "Va pensiero" si è percepita l'emozione nell'emiciclo. In particolare sul finale, quando il direttore Michele Mariotti ha tenuto alcuni secondi di silenzio prima di accomiatarsi e tutta l'Aula è rimasta in silenzio, immobile. In aula c'era anche una rappresentanza di ex presidenti delle Camere: seduti vicini Pierferdinando Casini, Laura Boldrini, Gianfranco Fini e nello scranno accanto Fausto Bertinotti, Marcello Pera e Luciano Violante. (ANSA).