(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 12 OTT - Antonino Turrisi, il volontario aggredito lo scorso 14 novembre 2025 alla Mensa solidale Emmaus gestito dalla Misericordia a Empoli (Firenze) da un utente della struttura, ha ricevuto oggi dai carabinieri un 'Attestato di Lode' per "l'eccezionale senso del dovere e l'alto spirito di servizio dimostrati durante l'attività di volontariato negli anni al servizio della comunità empolese". Lo fa sapere una nota dell'Arma. Turrisi, maresciallo dei carabinieri in congedo, ha ricevuto anche una telefonata dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo che si è complimentato e ha espresso la sua vicinanza all'anziano sottolneando "la grande forza d'animo dimostrata nel superare le dififcoltà a riprendere il proprio percorso". La consegna dell'attestato è avvenuto nella sede della Misericordia di Empoli, alla presenza delle autorità. L'uomo, 84enne, era stato aggredito con violenza, per futili motivi, da un 41enne della Nigeria, un senza fissa dimora al quale era stato semplicemente chiesto di aspettare prima di accedere nel locale dell'associazione di volontariato poiché vi era il pavimento bagnato e avrebbe dovuto aspettare, come tutti, che si asciugasse. Turrisi venne scaraventato al suolo e fu colpito dal 41enne con calci e pugni subendo gravissime lesioni. Rimase ricoverato in ospedale in prognosi riservata per settimane a causa delle importanti lesioni subite. L'aggressore, a seguito delle indagini, fu fermato per tentato omicidio aggravato. (ANSA).