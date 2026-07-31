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(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Un disegno di legge per il rafforzamento e l'adeguamento della capacità di difesa nazionale dovrebbe approdare all'esame del Consiglio dei ministri previsto per martedì 4 agosto. Il provvedimento, a quanto si apprende, è infatti tra quelli all'ordine del giorno della riunione tecnica preparatoria convocata per il giorno prima a Palazzo Chigi. Si prevede tra l'altro l'esame definitivo del decreto legislativo per adeguare la normativa nazionale al regolamento Ue sull'uso dell'IA per l'attività di polizia, con le norme sul riconoscimento facciale. (ANSA).