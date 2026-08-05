(ANSA) - VICENZA, 05 AGO - È stato fissato per venerdì 7 agosto l'interrogatorio dell'aspirante giornalista di Enego (Vicenza) Adriano Cappellari accusato dalla procura di Vicenza di aver messo in scena l'attentato incendiario alla sua abitazione per simulare di essere vittima della malavita. Una svolta clamorosa della vicenda vista la vicinanza del giovane al parroco anticamorra Don Patricello. Cappellari è accusato ora di incendio, calunnia, simulazione di reato, procurato allarme e truffa in danno di ente pubblico. Per gli inquirenti avrebbe comprato il materiale incendiario e si sarebbe di fatto auto provocato l'attentato ed altre minacce a suo carico. E il 21enne, spiega il suo avvocato Roberto Rigoni Stern , è pronto a spiegare il perché del suo gesto al pm Alessia Grenna. E per lui si potrebbe aprire così a breve la strada per un patteggiamento e quella della giustizia riparativa. (ANSA).