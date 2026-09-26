(ANSA) - ROMA, 26 SET - Almeno 11 persone sono rimaste uccise e altre 20 ferite in seguito a un attentato dinamitardo contro un posto di blocco della polizia ad Aman Mela, vicino a Darazinda, in Pakistan, secondo quanto riferito dai funzionari del servizio di soccorso 1122 citato dal quotidiano pakistano Dawn. Tra le vittime figurano otto uomini, due donne e un bambino, ha dichiarato Rescue 1122, aggiungendo che le squadre di soccorso stanno continuando le operazioni sul luogo dell'incidente e recuperando le vittime dalle macerie. L'incidente è avvenuto sulla strada Dera Ismail Khan-Quetta, vicino al confine tra Khyber Pakhtunkhwa e Balochistan. (ANSA).