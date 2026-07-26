(ANSA) - BERLINO, 26 LUG - Abdul Ballout, ricercato per l'attentato al Gay Pride di Berlino, era stato condannato per "preparazione di un atto di grave violenza che metteva in pericolo la sicurezza dello Stato". Lo riportano i media tedeschi, tra cui Spiegel e Bild. Intanto, secondo le informazioni fornite dall'emittente tedesca Rbb, c'è stato un arresto dopo l'attacco in occasione del Gay pride a Berlino. Si tratterebbe di un uomo di nazionalità iraniana. La polizia ritiene che fosse a bordo del furgone che ha investito la folla. (ANSA).