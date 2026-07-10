(ANSA) - ROMA, 10 LUG - E' stata perquisita dagli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci l'abitazione di Gomes Clesio Tavares, factotum di Valter Lavitola e ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report. Chi indaga si è recato per effettuare l'attività istruttoria in un comune del napoletano dove l'uomo, che ora si troverebbe in Camerun, vive assieme alla compagna. La donna è stata ascoltata dai carabinieri come persona informata sui fatti. Intanto Lavitola, ritenuto il mandante dell'attentato, era pronto a lasciare l'Italia in direzione dell'Africa. L'indagato aveva già acquistato il biglietto aereo e in base a quanto si apprende la perquisizione - la sera del 4 luglio - è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire dall'abitazione con un trolley. (ANSA).