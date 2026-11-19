(ANSA) - BRUXELLES, 19 NOV - La Commissione Ue ha rilevato il 22 ottobre una campagna informatica generata tramite intelligenza artificiale, confermata il 26 ottobre dopo una prima indagine. Lo ha detto un portavoce dell'esecutivo Ue, confermando anticipazioni media di oggi. Sono state "temporaneamente disattivate, a titolo precauzionale, diverse applicazioni, la maggior parte delle quali è stata nel frattempo ripristinata". Le indagini sono "ancora in corso" per verificare l'attribuzione dell'attacco. "Non abbiamo riscontrato prove di una violazione dei dati che abbia interessato il personale della Commissione nel complesso", ha aggiunto poi il portavoce. (ANSA).