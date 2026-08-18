(ANSA) - CAGLIARI, 18 AGO - Segnali di miglioramento per Yael Trepy, il giovane attaccante di vent'anni del Cagliari che domenica sera ha rischiato di annegare nella piscina di una villa in Costa Smeralda. Trepy resta ricoverato in Terapia Intensiva Emergenza urgenza dell'ospedale Santissima Annunziata . Il giocatore, questo il bollettino dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, è ancora sottoposto a sedazione farmacologica, ventilato artificialmente tramite intubazione delle vie aeree, con miglioramento della funzione respiratoria rispetto alla grave insufficienza rilevata al momento del ricovero. Niente febbre, Trepy prosegue con la terapia antibiotica e gli accertamenti microbiologici. Stabile la funzione cardiocircolatoria. Nella giornata di oggi- continua l'Aou- previa rivalutazione radiologica ed ecografica polmonare, e qualora il miglioramento respiratorio risulti consolidato, è prevista la progressiva riduzione della sedazione, con rivalutazione della risposta clinica del paziente. La prognosi continua ad essere ancora riservata. Compagni, staff tecnico, club e tifosi restano vicini all'attaccante francese. Tante le manifestazioni di affetto e gli incitamenti sui social. C'è anche quello del suo mister Fabio Pisacane: "Da quattro anni ti vedo crescere, lottare e superare ogni ostacolo- questo il messaggio lanciato dal tecnico rossoblù- oggi affronti la partita più importante: continua a combattere Yael. Sono come sempre accanto a te, ti aspetto". (ANSA).