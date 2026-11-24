(ANSA) - TORINO, 24 NOV - Anche quest'anno il grande tennis internazionale è sceso in campo a sostegno della ricerca oncologica: durante le Nitto Atp Finals 2026 di Torino sono stati messi a segno 480 ace, che hanno contribuito alla nuova edizione di 'Un Ace per la Ricerca', iniziativa promossa da Intesa Sanpaolo a sostegno della Fondazione Allegra Agnelli per la Ricerca sul Cancro. Per ogni ace realizzato durante le partite del Round Robin, Intesa Sanpaolo ha donato 100 euro, 500 euro per ogni ace delle semifinali e 1.000 euro per ogni ace delle finali. Sono stati così finora raccolti oltre 100mila euro, che serviranno per l'acquisto di xCELLigence, un innovativo sistema di analisi cellulare che permetterà ai ricercatori dell'Istituto Nazionale Oncologico Candiolo di monitorare in tempo reale il comportamento delle cellule tumorali e la loro risposta ai trattamenti. E l'impegno prosegue anche dopo la conclusione delle Nitto Atp Finals: chiunque può contribuire sostenendo l'iniziativa attraverso For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo. (ANSA).