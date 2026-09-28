(ANSA) - ROMA, 28 SET - Assopetroli-Assoenergia accoglie "con favore le iniziative annunciate da Eni e Socar-Ip per contenere il prezzo dei carburanti. È un segnale positivo, che ora va esteso anche alle vendite all'ingrosso per raggiungere famiglie e imprese che oggi ne restano escluse e garantire condizioni di concorrenza equilibrate tra tutti gli operatori". Lo si legge nella nota diffusa dall'associazione che stamattina ha riunito il comitato di presidenza d'urgenza. "Le iniziative annunciate sono positive. Il passo successivo è estenderne i benefici a tutto il mercato", afferma Andrea Rossetti, Presidente di Assopetroli-Assoenergia. "Chiediamo quindi al governo di aprire immediatamente un confronto con l'intera filiera distributiva per individuare insieme le soluzioni necessarie affinché le misure contro il caro carburanti siano generalizzate, realmente efficaci e non discriminatorie". (ANSA).