(ANSA) - MANTOVA, 31 LUG - "L'ambasciata italiana si sta muovendo per farlo uscire dal carcere e, se tutto andrà bene, la prossima settimana tornerà a casa". Lo ha detto Mauro Camellini, fratello di Paolo, il 53enne originario di Goito, nel Mantovano, assolto in Kenya dopo oltre quattro anni di detenzione. "Speriamo di poterlo riabbracciare presto - ha aggiunto -. Paolo è molto provato ma ha dimostrato una grande forza". La notizia della sentenza definitiva è stata comunicata alla famiglia nella prima mattinata di oggi. "Attendevamo questo momento da un anno - ha proseguito Mauro Camellini -. Sono stati anni difficilissimi per tutti noi, ma non abbiamo mai smesso di credere nella sua innocenza". Il fratello ha inoltre ringraziato l'ambasciatore italiano in Kenya: "Ha fatto tanto per Paolo e per la nostra famiglia. Ora restano da completare alcune pratiche burocratiche, poi finalmente potrà lasciare il carcere e rientrare in Italia". "Paolo si è sempre dichiarato innocente - ha concluso Mauro -. Adesso aspettiamo soltanto di vederlo tornare a casa. Con noi ci saranno anche i tanti amici che in questi anni gli sono rimasti vicini e hanno sostenuto la nostra battaglia". (ANSA).