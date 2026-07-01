(ANSA) - MILANO, 01 LUG - La Corte dei Conti della Lombardia ha assolto tre funzionari dell'Urbanistica del Comune di Milano nel procedimento per presunto danno erariale legato agli oneri di urbanizzazione delle Park Towers di via Crescenzago. I giudici hanno rigettato la domanda della Procura contabile, escludendo la sussistenza della colpa grave in capo ai dirigenti Carla Barone, Maurizio De Luca e al tecnico Francesco Rosata. La Procura regionale aveva contestato ai tre dipendenti comunali un danno erariale inizialmente quantificato in oltre 321mila euro, poi ridotto a circa 138mila euro, sostenendo che l'intervento edilizio fosse stato erroneamente qualificato come ristrutturazione anziché come nuova costruzione, con un conseguente minor incasso degli oneri di urbanizzazione. Nelle motivazioni la Corte osserva che, alla luce della nuova disciplina sulla responsabilità amministrativa introdotta nel 2026, non sono ravvisabili profili di colpa grave nella condotta dei funzionari. Il Comune di Milano è stato condannato a sostenere le spese per il giudizio. (ANSA).