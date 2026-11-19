(ANSA) - TRIESTE, 19 NOV - Le donne sono ancora poco presenti nei media. È quanto emerso oggi nell'incontro "Come si parla di donne", realizzato dall'associazione Giulia, Giornaliste unite libere autonome, a Trieste, su iniziativa della Biblioteca del Consiglio regionale "Livio Paladin", con il patrocinio della Commissione regionale Pari Opportunità del Friuli Venezia Giulia. La coordinatrice regionale dell'associazione e vicepresidente dell'Ordine dei Giornalisti Fvg, Paola Dalle Molle, ha spiegato che il libro "prende in esame la rassegna sui generis, un'indagine su 15 quotidiani italiani, che mette in evidenza non solo la presenza delle donne come soggetti o oggetti di notizie, ma anche delle donne come giornaliste, e quindi conta ad esempio il numero delle firme in prima pagina, degli editoriali. E la situazione, ahimè - ha detto Dalle Molle - è molto vicina ai dati del Global Monitoring Project, lo studio più longevo, a livello internazionale, che mette in evidenza ancora una minoranza delle donne nei media". Dalle Molle ha inoltre ricordato che "è bassa anche la presenza di giornaliste chiamate come esperte in vari campi, come la politica, l'economia o la finanza. E per questo è nato il progetto di 100 Esperte, sempre curato da Giulia Giornaliste, che è un grande archivio con oltre 500 nomi di esperte in vari settori che, tipicamente, sono settori nei quali prevale la presenza maschile. Le donne esperte quindi, se vogliamo, ci sono. Basta cercarle". Giulia Massolino, consigliera regionale e presidente della Commissione di Vigilanza della Biblioteca del Consiglio regionale, ha sottolineato che "è importante interrogarsi su come viene raccontata la presenza delle donne nello spazio pubblico e su quale responsabilità abbia l'informazione nel promuovere una cultura più equa e rispettosa". (ANSA).