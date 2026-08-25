(ANSA) - PALERMO, 25 AGO - "Gli organismi preposti non ci parlano di un'emergenza epidemiologica. Siamo davanti ad alcuni casi di difterite già individuati. Gli accertamenti sono in corso e attendiamo l'esito dello screening avviato". Lo ha detto l'assessore alla salute della Regione Sicilia Marcello Caruso a margine di una visita a Gela per effettuare una verifica nell'ospedale "Vittorio Emanuele", dove l'amministrazione comunale da ventiquattro giorni sta reclamando un potenziamento di personale e servizi. (ANSA).