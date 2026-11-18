(ANSA) - ANCONA, 18 NOV - "Mi faccio la domanda perché lei mi chieda questo, posto che il presidente Acquaroli, lo ha detto la procuratrice della Repubblica, è del tutto estraneo ai fatti che sono invece ascrivibili agli indagati, quindi assolutamente no". Così l'assessore regionale allo Sviluppo economico delle Marche, Giacomo Bugaro (Fratelli d'Italia), ha risposto, a margine di un evento ad Ancona, a una domanda che chiedeva se temesse ricadute per la tenuta della giunta a causa dell'inchiesta sulla ricostruzione. (ANSA).