(ANSA) - MILANO, 16 LUG - Colpo al centro commerciale Merlata Bloom di Milano dove stamani quattro malviventi hanno assaltato una gioielleria. Al momento il commando, che ha portato via il contenuto di cassaforte e vetrine, è in fuga, ricercato dalle forze dell'ordine. L'auto usata dalla banda, una Mercedes, è stata trovata abbandonata dai carabinieri. A bordo sono state trovate parrucche e giubbotti. Le indagini sono in carico ai carabinieri. La gioielleria dove è avvenuta la rapina non ha ancora quantificato il bottino che potrebbe essere ingente. I rapinatori hanno agito armi in pugno, in mezzo alla gente non ancora numerosa che a quell'ora già si trovava nel grande centro commerciale e gli investigatori stanno cercando una banda di sudamericani. I dipendenti della gioielleria sono stati minacciati con le armi (non si sa se vere o finte) e strattonati.(ANSA).