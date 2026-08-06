(ANSA) - PADOVA, 06 AGO - L'ex Serenissimo Flavio Contin, che prese parte all'assalto del Campanile di San Marco nel 1997 e che nel 2014 aveva tentato un nuovo blitz, è stato condannato a 2 anni e otto mesi pena definitiva che sconterà con l'affidamento ai Servizi Sociali. Contin ora ha 83 anni e il suo nome è legato al clamoroso assalto in piazza San Marco a Venezia con lo sbarco di un tank artigianale e poi per il nuovo blitz, interrotto sul nascere, nel 2014 allestendo un secondo tank che portò all'accusa, insieme ad altri 44 Serenissimi, per associazione sovversiva, imputazione caduta cinque anni fa. Nel luglio del 2020 era stato condannato a 4 anni e sei mesi, assieme ad altre due 'colleghi' per la tentata fabbricazione di un'arma artigianale. Nell'appello del maggio 2023 la pena era stata ridotta a 2 anni e otto mesi, condanna a cui aveva presentato ricorso però rigettato dalla Corte di Cassazione. Ora la pena è diventata definitiva e il suo legale, l'avvocato Renzo Fogliata ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza l'affidamento in prova ai Servizi Sociali al Comune di Casale di Scodosia (Padova) dove Contin vive. Nel frattempo è riuscito a riottenere i due tank artigianali emblema delle azioni dei Serenissimi che ora sono parcheggiati in un capannone di proprietà dell'83enne che ha sottolineato di "non rinnegare nulla di quanto compiuto. Certo, ogni stagione ha i suoi tempi e le sue esigenze e oggi quanto fatto nel 1997 e nel 2014 non sarebbe più attuabile" (ANSA).