(ANSA) - BARI, 10 NOV - La banda armata di kalashnikov che questa mattina ha assaltato un furgone portavalori della ditta Battistolli lungo la statale 16, tra San Ferdinando di Puglia e Cerignola nel Foggiano, ha bloccato anche un autobus della Marino con a bordo due passeggere, per metterlo di traverso sulla carreggiata e ritardare l'arrivo delle forze dell'ordine. La notizia è confermata all'ANSA dalla stessa azienda. L'autobus, a quanto si apprende, è stato sorpassato da due auto. A bordo di una di esse, una Lancia, c'era un uomo incappucciato che ha esploso colpi in aria costringendo l'autista a fermarsi. Poi gli ha intimato di mettere il bus di traverso, si è fatto consegnare le chiavi e si è allontanato. L'autista, nonostante fosse impaurito, ha cercato di tranquillizzare le due passeggere. Il bus, dunque, è stato bloccato e non era stato rubato dalla banda come si era appreso in un primo momento. Per ritardare l'arrivo delle forze dell'ordine la banda avrebbe anche dato alle fiamme due auto, probabilmente oggetto di furto, sulla corsia opposta; mentre un terzo veicolo sarebbe stato incendiato sulla corsia di marcia del furgone portavalori. Uno dei vigilantes è rimasto ferito lievemente a un polpaccio ed è stato trasportato in ospedale a Barletta. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine (le indagini sono dei carabinieri) sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l'incendio. A seguito del rinvenimento di una bombola di gpl a bordo di una delle auto, i vigili del fuoco fanno sapere di essere in attesa di personale specializzato proveniente da Bari per bonificare gli impianti e poi porre sotto sequestro i mezzi. (ANSA).