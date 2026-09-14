(ANSA) - ROMA, 14 SET - "A Palermo, un intervento di polizia per fermare due giovani si è trasformato in un'aggressione verso gli agenti. Fatti come questo testimoniano che il problema è chi delinque e non riconosce le più fondamentali regole della nostra convivenza civile, usando violenza perfino contro le Forze dell'ordine". Così su X il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Il controllo del territorio c'è, le Forze di Polizia sono presenti ma se si lanciano sassi contro di esse per impedirne il lavoro, siamo davanti a una grave perdita di senso civico e di rispetto per lo Stato. Tutti, senza distinzioni, dovrebbero sostenerlo con chiarezza. La mia solidarietà va ancora una volta e sempre alle Forze di Polizia e in particolare agli agenti feriti. A loro anche un plauso per il lavoro che svolgono ogni giorno al servizio della collettività", aggiunge il ministro. (ANSA).