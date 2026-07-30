(ANSA) - CARAPELLE, 30 LUG - Nuovo assalto, questa notte, a un bancomat in Puglia. Questa volta è stato colpito lo sportello automatico dell'ufficio postale di Carapelle, in provincia di Foggia, fatto esplodere intorno alle tre con due ordigni esplosivi con la tecnica della marmotta. Il bancomat è stato danneggiato, ma a quanto si apprende la banda non è riuscita ad aprire il bancomat e a portare via il denaro. Il colpo sarebbe stato messo a segno da quattro persone, con il volto coperto, riuscite a fuggire a bordo di un suv scuro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli artificieri arrivati da Bari, oltre ai vigili del fuoco che hanno verificato l'assenza di danni strutturali al palazzo sovrastante la filiale dell'ufficio postale. I militari hanno avviato indagini per riuscire a risalire alla banda anche attraverso l'acquisizione delle immagini di videosorveglianza. (ANSA).