(ANSA) - TORREMAGGIORE, 27 LUG - Un nuovo assalto a un dispositivo bancomat è stato compiuto stanotte in Puglia. Questa volta è stato colpito lo sportello postamat dell'ufficio postale di Torremaggiore, in provincia di Foggia. Stando a quanto si apprende, ad agire sarebbero state quattro persone, che sono riuscite a fuggire a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Non è ancora certo se la banda sia riuscita a portare via il denaro. Dai primi accertamenti sembra che, anche in questo caso, sia stato utilizzato un ordigno esplosivo tipo marmotta, piazzato all'interno della fessura dello sportello che, esplodendo, è stato danneggiato. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno eseguendo accertamenti. "Non possiamo accettare che simili azioni continuino a mettere a rischio la sicurezza dei cittadini e a compromettere servizi essenziali per la collettività - dice il sindaco, Emilio Di Pumpo -. Per questo rivolgo un appello alle istituzioni competenti affinché venga rafforzata la presenza delle forze dell'ordine sul territorio, con un presidio ancora più incisivo in particolare nelle ore notturne, quando questi episodi vengono pianificati e messi in atto. Confido nel lavoro degli investigatori, ai quali va il nostro ringraziamento per l'impegno quotidiano nella tutela della sicurezza pubblica, con l'auspicio che i responsabili vengano individuati e assicurati al più presto alla giustizia". "La nostra comunità - conclude - merita di vivere in un clima di serenità e sicurezza. Su questo non arretreremo di un passo". (ANSA).