Il giudice del tribunale di Livorno Francesca Mannini in giudizio abbreviato ha condannato a pene che vanno dai 9 ai 6 anni di carcere gli undici imputati per la rapina ai due portavalori messa a segno a San Vincenzo (Livorno) il 28 marzo 2025. Il commando armato, per l'accusa composto da undici uomini, originari del Nuorese, età compresa tra i 33 e i 54 anni, effettuò l'assalto a due furgoni portavalori sulla Variante Aurelia impossessandosi di circa 3 milioni di euro, riuscendo poi a fuggire a bordo di due Suv Volvo. Gli indagati furono poi catturati nella notte del 19 maggio 2025, dopo un'indagine lampo, nell'ambito dell'operazione Drago condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di Livorno, coordinati dalla procura di Livorno. (ANSA).