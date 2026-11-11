(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Un nuovo passo verso la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva 100% italiano: domani presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, sarà firmato un protocollo d'intesa volto a promuoverne l'utilizzo nelle mense scolastiche, aziendali e ospedaliere. Unapol (Unione Nazionale Associazioni Produttori Olivicoli) esprime soddisfazione per questo traguardo raggiunto che permetterà di promuovere e rafforzare ancora di più l'utilizzo dell'olio evo all'interno del comparto della ristorazione collettiva. Saranno presenti all'incontro il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, il sottosegretario Patrizio La Pietra e i vertici delle principali associazioni di settore. "Per noi - commenta Tommaso Loiodice, presidente Unapol - si tratta di un ottimo risultato che auspichiamo da molto tempo. Più volte abbiamo chiesto un coinvolgimento delle istituzioni a livello nazionale e locale per valorizzare il prodotto italiano. Ora ci aspettiamo che Regioni e Comuni facciano la loro parte". Per Loiodice l'iniziativa rappresenta "un segnale concreto per la diffusione della cultura dell'olio extravergine italiano. Il nostro olio, oltre a essere buono è anche sano ed è importante che tutti i cittadini, fin da piccoli, ne riconoscano la qualità". (ANSA).