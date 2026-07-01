(ANSA) - ROMA, 01 LUG - L'Italia 'respira' grazie a una perturbazione che per 2-3 giorni porterà un abbassamento delle temperature medio di 5-6 gradi, toccando valori che peraltro rimarranno superiori alla media per il periodo. "A differenza del maltempo dei giorni scorsi, che si è manifestato con temporali di calore - spiega il meteorologo Claudio Tei del Consorzio Lamma-Cnr - questa volta siamo di fronte a una vera e propria perturbazione con temporali, grandinate e raffiche di vento". Ad essere colpite dal maltempo, precisa Tei, " saranno, oggi le Alpi e la Pianura Pianura nel pomeriggio, per poi passare al Nord-Ovest e al Nord-Est in serata. Domani mattina toccherà a Lazio e Campania, poi al resto del meridione. In Sicilia invece il maltempo arriverà venerdì". In generale, secondo il meteorologo, le temperature massime non dovrebbero superare i 32 gradi, per poi tornare ad aumentare nel weekend ma non ai livelli dell'attuale ondata di calore". La perturbazione sarà infatti seguita da aria fredda che renderà l'aria più respirabile. Secondo Tei, altri temporali di calore pomeridiani, come è normale, potrebbero verificarsi nelle prossime e inevitabili ondate di calore. "La settimana prossima è atteso il ritorno del caldo estremo specialmente in Francia e Spagna - continua - e potrebbero verificarsi altri fenomeni, specie sulle Alpi-Prealpi e pianure adiacenti". (ANSA).