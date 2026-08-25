(ANSA) - L'AQUILA, 25 AGO - Nonostante i venti sostenuti della notte, non si sono registrate nuove riprese dell'incendio sul monte Morrone. Dopo oltre 15 giorni di emergenza, le operazioni di bonifica proseguono e il rogo è ormai vicino allo spegnimento definitivo, anche in vista della pioggia attesa nel pomeriggio. Al momento resta attivo un piccolo fronte di circa 200 metri quadrati, ormai in via di esaurimento. Sul posto sono impegnati vigili del fuoco, volontari della Protezione civile abruzzese e militari del 9/o Reggimento Alpini dell'Aquila. L'incendio ha interessato un'ampia area montana coinvolgendo anche i territori di Roccacasale e Corfinio, nell'Aquilano, e di Popoli Terme, nel Pescarese. Secondo fonti della Protezione civile regionale, guidata da Maurizio Scelli, un ruolo decisivo nella gestione dell'emergenza è stato svolto dalla realizzazione della linea tagliafuoco, una rete di strade percorribili dai mezzi che ha consentito alle squadre di terra di raggiungere aree precedentemente difficilmente accessibili. Per realizzarla è stato impiegato anche il New Holland D189, un mezzo del 9/o Reggimento Alpini arrivato da Roma. La nuova viabilità ha permesso agli operatori di intervenire direttamente sulle fumarole e di gestire il fronte dalla linea superiore, a circa mille metri di quota. Questa mattina sono proseguite le attività di monitoraggio e bonifica, anche con l'impiego di due elicotteri. L'obiettivo è completare nelle prossime ore le operazioni e arrivare allo spegnimento definitivo del rogo. Al momento non si registrano altri fronti di incendio sul territorio regionale. (ANSA).