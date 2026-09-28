(ANSA) - VENEZIA, 28 SET - Un corteo acqueo accoglierà il ritorno a Venezia della nave scuola Amerigo Vespucci, di rientro dal Tour Mondiale Vespucci - Campagna in Nord America 2026. Per l'occasione, il 4 ottobre, il capoluogo veneto promuoverà un corteo acqueo, come già accaduto il 30 marzo 2025. Le imbarcazioni, tra cui le remiere e le vele al terzo cittadine, si raduneranno alle 10:15 a Punta della Dogana per accompagnare il veliero fino a Riva San Biasio, con arrivo previsto alle 11: Qui sarà reso omaggio alla "nave più bella del mondo" col tradizionale alzaremi e l'esecuzione dell'inno di Mameli e dell'inno di San Marco. L'alzaremi sarà chiamato "alla voce", cui risponderanno il comandante e l'equipaggio, schierato per l'occasione sulla nave. "Salutare dall'acqua la nave scuola della Marina Militare, con un gesto profondamente veneziano come l'alzaremi, significa unire due storie che parlano la stessa lingua: quella del legame con l'acqua e della passione - commenta il sindaco di Venezia Simone Venturini -. Lo raccontano anche gli occhi dei bambini quando la vedono entrare in laguna: davanti al suo scafo e alle sue vele torna ogni volta lo stupore". Il Vespucci sarà ormeggiato in laguna, davanti al Museo storico navale, dal 2 al 7 ottobre in occasione del Trans-Regional Seapower Symposium, forum internazionale sulla sicurezza marittima organizzato dalla Marina militare, in programma il 6 e 7 ottobre all'Arsenale. Dopo la tappa veneziana il tour si concluderà a Trieste, in occasione della 58/a Barcolana. (ANSA).