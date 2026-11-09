(ANSA) - ROMA, 09 NOV - E' in programma domani alle 15 al Copasir l'audizione del ministro della Difesa, Guido Crosetto. Nell'occasione l'esponente di FdI dovrebbe illustrare il tredicesimo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina. I contenuti del decreto, firmato anche dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e da quello dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, sono secretati come nei precedenti provvedimenti. Nei primi pacchetti, ha ricordato la scorsa settimana Crosetto al question time del Senato, gli ucraini "ci chiedevano di mandare loro qualunque cosa, perché era una guerra che stava iniziando. Man mano che la guerra è andata avanti le minacce si sono circoscritte e chiedono delle cose che non sono disponibili. Si è quindi ridotta l'intensità dei pacchetti proprio perché, passando il tempo e avendo mandato aiuti, le cose che servivano realmente non c'erano più e sono state difficili da mandare. Nonostante quello - ha aggiunto - abbiamo predisposto questo tredicesimo pacchetto mantenendo un impegno che ci eravamo presi in Aula come Governo e continueremo a mantenerlo". (ANSA).