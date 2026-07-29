(ANSA) - PALERMO, 29 LUG - Giallo nelle acque del Ragusano dove, non distante dalla costa di Casuzze, frazione di Santa Croce Camerina, un motoscafo è andato in avaria, probabilmente perché rimasto senza carburante. Nessuno degli occupanti ha però chiesto aiuto: un paio di passeggeri sono riusciti a raggiungere la terraferma, mentre un altro è rimasto a bordo del natante. Allertata dai passanti, sul posto è arrivata una motovedetta della Guardia costiera. Alla vista dei militari in arrivo, dal motoscafo, che si sospetta provenisse da Malta, sono stati gettati in mare alcuni plichi sigillati contenenti quasi mezzo milione di euro. Il denaro è stato recuperato dalla Guardia costiera con l'aiuto di alcuni bagnanti. Sulla vicenda la Procura di Ragusa ha aperto un'inchiesta. (ANSA).