(ANSA) - MILANO, 06 AGO - Un ufficiale e quattro agenti della polizia locale di Milano sono stati arrestati stamani dai loro colleghi con l'accusa di peculato, falso ideologico e arresto illegale. L'indagine è stata coordinata dal pm Giovanni Tarzia e delegata al reparto Radiomobile della polizia Locale ed è nata in seguito alla denuncia di un avvocato e del suo assistito arrestato lo scorso 16 luglio, a cui erano spariti 1.400 euro che aveva in tasca. Gli arresti sono scattati all'alba e i cinque si trovano ora in carcere. "Dalla segnalazione ricevuta - ha commentato il comandante della Polizia Locale di Milano, Gianluca Mirabelli - sono bastati quindici giorni per ricostruire, con la guida dell'Autorità Giudiziaria, una vicenda indubbiamente dolorosa, ma che dimostra quanto il Corpo sappia reagire e sia refrattario a condotte per le quali non esistono giustificazioni". "Non saranno certo cinque singoli individui - ha aggiunto - a compromettere l'onorabilità di oltre 3.300 donne e uomini che ogni giorno svolgono il proprio dovere con dignità, rigore e profondo senso del delle istituzioni". (ANSA).