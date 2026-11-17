(v.'Blitz antidroga nel Foggiano, una ventina...' delle 8.08) (ANSA) - FOGGIA, 17 NOV - E' partita da una 'soffiata' su un uomo ricoverato nell'ospedale di San Severo che spacciava droga ai clienti che lo incontravano all'ingresso della struttura ospedaliera l'indagine della Polizia che ha portato a 20 arresti (7 in carcere e 13 ai domiciliari) e ad un obbligo di dimora. L'operazione ha smantellato una rete di presunti pusher che gestivano lo spaccio di droga (di cocaina e eroina) per un valore stimato in circa 5 milioni di euro. I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra novembre 2025 e marzo 2026. Originariamente lo spaccio avveniva all'interno dell'ospedale, poi l'attività si è estesa in quasi tutta San Severo, con ramificazioni anche a Campobasso. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati circa 6 chili di droga, tra cocaina ed eroina, ed eseguiti numerosi arresti in flagranza. Lo stupefacente veniva nascosto anche nei tombini. L'indagine - come spiegato dal dirigente del locale commissariato di polizia Alessandro Tundo - è partita da "una notizia confidenziale relativa ad un soggetto che frequentava in maniera poco chiara la struttura ospedaliera, chiedendo ricoveri più volte nell'arco dello stesso mese e per più giorni". L'uomo, durante i ricoveri, riceveva quotidianamente la visita della moglie (anche lei coinvolta nell'inchiesta) che lo riforniva di droga che, a sua volta, lui rivendeva ai clienti, per lo più pregiudicati, che incontrava all'entrata della struttura ospedaliera. Ad incastrarlo le attività di osservazione compiute dagli investigatori. Tra gli episodi accertati durante il breve periodo di indagine, c'è quello avvenuto la sera della vigilia di Natale dello scorso anno quando un acquirente si è recato, vestito da Babbo Natale, a casa di uno degli indagati, ha acquistato droga ed è andato via. Il questore di Foggia, Alfredo Fabbrocini, presente alla conferenza stampa convocata dal procuratore Enrico Infante, ha sottolineato "che San Severo merita un'attenzione particolare, perchè storicamente lo spaccio di droga in quella città è sempre stato così foriero di danni per la società. Il nostro impegno è cercare di arginarlo il più rapidamente possibile e questo è un esempio lampante". (ANSA).