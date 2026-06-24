(ANSA) - BRESCIANO, 24 GIU - La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta sul suicidio in carcere di un ventitreenne che si è ucciso, ieri sera, dopo essere stato arrestato domenica con l'accusa di violenza sessuale su minori per aver molestato quattro tredicenni in un parco acquatico in provincia del capoluogo. Il giovane, di origine indiana, richiedente asilo e incensurato, al momento dell'arresto ha ammesso le proprie responsabilità. Dopo aver passato la notte di domenica in una cella di sicurezza del Comando provinciale dei carabinieri, lunedì mattina è stato portato in carcere a Canton Mombello dove ieri sera si è ucciso impiccandosi nella sua cella con un lenzuolo. La Procura di Brescia vuole ricostruire la gestione del detenuto che non era mai entrato in un carcere prima di lunedì. (ANSA).