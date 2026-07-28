(ANSA) - TORINO, 28 LUG - La Squadra mobile di Torino ha arrestato a Ivrea un latitante con doppia cittadinanza, italiana e brasiliana, ricercato a livello internazionale dalle autorità brasiliane per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. L'uomo era destinatario di un provvedimento emesso dalla Corte federale di Vila Velha, che nel 2024 lo ha condannato a otto anni, cinque mesi e 14 giorni di reclusione. L'arresto è stato eseguito nei giorni scorsi su segnalazione del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, al termine di un'attività di pedinamento e appostamento che ha consentito agli investigatori di localizzare il ricercato nel Canavese. La sua individuazione rientra nel progetto 'Wanted', promosso e coordinato dal Servizio centrale operativo della polizia di Stato in collaborazione con il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia. Secondo quanto ricostruito dalle autorità brasiliane, l'uomo, all'epoca agente della polizia federale del Brasile, nel 2014 aveva archiviato su un servizio cloud un'immagine raffigurante un abuso sessuale su un bambino utilizzando un indirizzo Ip riconducibile a una stazione di polizia. Le successive indagini avrebbero inoltre accertato che tra il 2011 e il 2016 aveva archiviato almeno 139 file, tra fotografie e video con contenuti pedopornografici, trasmettendone almeno 19 a terze persone. Dopo l'arresto è stato accompagnato nel carcere di Torino, a disposizione della Procura generale presso la Corte d'Appello del capoluogo piemontese, competente per la procedura di estradizione verso il Brasile. (ANSA).