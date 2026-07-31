(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 31 LUG - Il governo del Messico ha annunciato l'arresto di un importante esponente della criminalità organizzata ritenuto il mandante del clamoroso omicidio del sindaco di Uruapan, Carlos Manzo, ucciso il primo novembre del 2025 durante le tradizionali celebrazioni per la festa dei morti di fronte a una moltitudine di persone. Lo ha riferito il ministro della Sicurezza, Omar García Harfuch, precisando che si tratta di Ramón Ángel Álvarez Ayala, soprannominato 'R-1', ritenuto il leader dei 'Los Rs', una delle cellule criminali più violente legate al cartello Jalisco Nueva Generacion (Cjng), coinvolta in estorsioni, omicidi e traffico di droga. Dall'inchiesta, secondo quanto ha rivelato inoltre Harfuch, sono emersi inoltre elementi che legano 'R-1' anche ad un altro omicidio che fece scalpore nel Paese, quello dell'influencer Valeria Márquez, uccisa il 13 maggio del 2025 durante un live su Tik-Tok. "Il figlio di R1 aveva una relazione sentimentale con Valeria. L'aveva già minacciata in diverse occasioni, e tutto indica che il figlio ha chiesto al padre di commettere il femminicidio", ha affermato Harfuch. (ANSA).