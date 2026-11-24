(ANSA) - RIETI, 24 NOV - Christian Primavera, 33 anni, figlio di Guerino Primavera, figura di spicco della criminalità nel quartiere romano del Tufello, è stato arrestato a Rieti dagli uomini della Squadra Mobile della questura del capoluogo sabino. Primavera, che si nascondeva da una ventina di giorni in un b&b di Rieti, era stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Rieti. Secondo quanto si è appreso, Primavera era in possesso di documenti falsi che non sono stati trovati al momento della perquisizione dell'alloggio dove si trovava insieme a una sorellastra. Il 33enne, il 27 ottobre scorso, era sfuggito all'arresto nell'ambito di un'operazione condotta dalla Direzione investigativa antimafia di Roma. (ANSA).