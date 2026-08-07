(ANSA) - MILANO, 07 AGO - È stato arrestato dalla Polizia di Stato per evasione dagli arresti domiciliari il trapper Michele Corvino, 31 anni, conosciuto con il nome d'arte "Daytona KK". L'uomo è stato fermato nella notte tra ieri e oggi in piazza Bottini, davanti alla stazione di Lambrate, durante un controllo degli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura. Secondo quanto ricostruito, il 31enne si trovava fuori dalla propria abitazione, dove era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, e non avrebbe fornito spiegazioni agli agenti. Corvino era stato condannato nell'ottobre 2025 a tre anni di reclusione e a una multa di 6 mila euro dopo il sequestro, da parte della Squadra Mobile, di quasi sei chili tra hashish e marijuana trovati nella sua auto e nella sua abitazione. Dopo il processo il giudice aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari. (ANSA).