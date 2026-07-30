(ANSA) - MILANO, 30 LUG - Almeno fino a giovedì 6 agosto, la Lombardia sarà interessata da un nuovo e lungo periodo di temperature elevate secondo gli esperti del Centro Regionale Idrometeo e Clima di Arpa Lombardia. I valori più elevati, spiegano i meteorologi, si registreranno in pianura: nel corso del fine settimana le temperature massime nelle principali città saranno comprese tra 35 e 38 gradi. Nelle province della bassa pianura, in particolare sul cremonese e sul mantovano, saranno possibili picchi prossimi ai 40 gradi. Il calore faticherà a dissiparsi dopo il tramonto, specialmente nei grandi centri urbani interessati dall'effetto isola di calore, dove si registreranno diffuse "notti tropicali" con valori minimi che si manterranno costantemente sopra i 20-22 gradi e, in qualche caso, oltre i 25 gradi. Il caldo si farà sentire anche in quota: su Alpi e Prealpi si toccheranno i 30 gradi fino a 1000-1200 metri, con lo zero termico posizionato tra 4300 e 4600 metri, quota che accentuerà il processo di ablazione estiva dei ghiacciai regionali. Sulle aree montuose, per l'intero periodo, sarà comunque sempre possibile la formazione di rovesci e temporali, specie nel pomeriggio e dopo il tramonto, ma venerdì e da domenica 2 agosto, sottolineano gli esperti di Arpa Lombardia, i fenomeni potrebbero spingersi localmente anche su parte della pianura. Non solo alte temperature, ma anche un elevato contenuto di umidità dell'aria. Nei prossimi giorni il grado di disagio quotidiano calcolato tramite l'indice Humidex raggiungerà il livello 'Forte' su tutta la pianura e nei fondivalle a quote basse, con possibili picchi locali di 'Molto Forte' sulle province meridionali, determinando condizioni di sollecitazione bioclimatica rilevanti, in particolare per i soggetti fragili e per chi opera o svolge attività all'aperto. (ANSA).