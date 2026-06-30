Giorgio Armani Spa si è affidata a Boston Consulting Group per individuare strategie di crescita in alcuni segmenti chiave del settore del lusso. L'idea è di espandersi nell'ospitalità e nelle borse, che rappresentano oggi solo una piccola parte dei ricavi del marchio della moda. Lo scrive Bloomberg segnalando inoltre che Armani sta collaborando con diversi advisor anche alla stesura di un piano aziendale fin dalla scomparsa del fondatore. Dalla maison arriva solo la conferma che si lavora al nuovo piano mentre nessun commento viene fatto sul ruolo di Boston Consulting. Il lavoro sul piano prevede una valutazione del posizionamento di prezzo e del modello di distribuzione di Armani scrive l'agenzia americana e ricorda che da settembre, secondo quanto previsto nel testamento di Giorgio Armani, il gruppo dovrà valutare la vendita del 15% del capitale. (ANSA).