(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "Non dimenticate mai questa foto. Tenetela sempre a mente. La sinistra che esulta come se avesse vinto i Mondiali dopo aver bocciato la proposta di Giorgia Meloni di restituire agli italiani il diritto di scegliere chi mandare in Parlamento. Sono vergognosi". Lo scrive su Instagram Arianna Meloni, responsabile politica di FdI e sorella della premier postando una foto dei deputati del Pd, tra cui la segretaria Elly Schlein, che esultano in aula alla Camera appena visto il risultato del voto di ieri sulle preferenze della legge elettorale. (ANSA).