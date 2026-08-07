PHOTO
(ANSA) - ROMA, 07 AGO - Ariana Grande conquista la hit parade italiana con l'ottavo album, Petal, disponibile dal 31 luglio. Dell'artista americana - che di recente ha annunciato uno stop dalle scene per una "decisione programmata" al termine dell'Eternal Sunshine Tour - ha debuttato anche il videoclip ufficiale dell'omonimo singolo Petal diretto dal regista Christian Breslauer. Il disco è primo anche nella classifica dei cd, vinili e musicassette. Completano il podio Tutta vita sempre di Olly che sale di una posizione (secondo anche nella classifica dei cd, vinili e musicassette) e Geolier, che scende di due posti e va al terzo con Tutto è possibile. A seguire, in quarta piazza, Bad Bunny presente da 43 settimane con Debi tirar mas fotos; stabili al quinto e sesto posto, rispettivamente, Shiva con Vangelo e Mediterraneo di Bresh. Scende in settima posizione Million dollar babe di Anna, all'ottava risale dalla settantesima Santeria di Marracash & Guè (che rientra anche nella classifica dei nella classifica dei cd, vinili e musicassette). Chiudono la hit parade Amatore di Samurai Jay e Comuni immortali di Achille Lauro. Questa la classifica Fimi/Niq degli album più venduti della settimana (dal 31 luglio al 6 agosto 2026): 1) PETAL, ARIANA GRANDEISLAND (UNIVERSAL MUSIC) 2) TUTTA VITA (SEMPRE), OLLY (EPIC-SONY MUSIC) 3) TUTTO È POSSIBILE, GEOLIER (ATLANTIC-WARNER MUSIC) 4) DEBI TIRAR MAS FOTOS, BAD BUNNY (RIMAS ENTERTAINMENT LLC. AUDIOGLOBE/THE ORCHARD) 5) VANGELO, SHIVA (MILANO OVEST/COLUMBIA-SONY MUSIC) 6) MEDITERRANEO (DOPO IL MARE), BRESH (EPIC-SONY MUSIC) 7) MILLION DOLLAR BABE, ANNA (EMI-UNIVERSAL MUSIC) 8) SANTERIA, MARRACASH & GUÈ (UNIVERSAL STRATEGI -UNIVERSAL MUSIC) 9) AMATORE, SAMURAI JAY (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 10) COMUNI IMMORTALI, ACHILLE LAURO (ATLANTIC-WARNER MUSIC) Questa la classifica dei singoli: 1) DAI DAI, SHAKIRA & BURNA BOY (COLUMBIA-SONY MUSIC) 2) LA TESTA GIRA, FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA (ATLANTIC/WARNER MUSIC) 3) OSSESSIONE, SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 4) CANZONE D'AMORE, GEOLIER (ATLANTIC-WARNER MUSIC) 5) AL MIO PAESE, SERENA BRANCALE E LEVANTE & DELIA (ISOLA DEGLI ARTISTI / ATLANTIC-WARNER MUSIC) E questa quella dei cd, vinili e musicassette: 1) PETAL, ARIANA GRANDEISLAND (UNIVERSAL MUSIC) 2) TUTTA VITA (SEMPRE), OLLY (EPIC-SONY MUSIC) 3) SANTERIA, MARRACASH & GUÈ (UNIVERSAL STRATEGI -UNIVERSAL MUSIC) 4) THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION)MICHAEL JACKSONEPIC / LEGACY RECORDINGS 5) FOREIGN TONGUES, THE ROLLING STONES (EMI-UNIVERSAL MUSIC). (ANSA).