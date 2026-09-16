(ANSA) - USHUAIA, 16 SET - Otto marines statunitensi si stanno addestrando con militari argentini a Ushuaia, nell'estremo sud del Paese, in un momento di tensione con il Regno Unito sulla sovranità delle isole Falkland-Malvinas. L'attività iniziata l'8 settembre e prevista fino al 22, coinvolge il Battaglione di fanteria di Marina argentino numero 4 e, riferisce Infobae, comprende esercitazioni in montagna e condizioni di freddo estremo. L'addestramento rientra in un programma di cooperazione tra le due Marine avviato nel 2017, secondo quanto riferito dalla Marina argentina. La presenza dei militari Usa coincide con la decisione del presidente Javier Milei di rilanciare il progetto per una Base navale integrata a Ushuaia, a circa 700 chilometri dalle Falkland-Malvinas, amministrate dal Regno Unito e rivendicate dall'Argentina. Il governo argentino prevede di avviare i lavori della Base navale integrata il 2 gennaio 2027. (ANSA).