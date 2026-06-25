(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Nel terzo trimestre del 2026 (luglio-agosto-settembre), la bolletta elettrica per i 3 milioni di utenti vulnerabili aumenterà del 4,6% rispetto al trimestre precedente. Lo rende noto l'Arera, l'agenzia pubblica per l'energia, che fissa i prezzi di luce e gas per i clienti tutelati. L'incremento è dovuto all'aumento atteso dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica, per effetto dei maggiori consumi previsti nel periodo estivo e del persistente quadro di incertezza a livello internazionale. (ANSA).