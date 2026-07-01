(ANSA) - ROMA, 01 LUG - "Il Pun medio 2025 (Prezzo unico nazionale dell'elettricità, n.d.r.) è stato di 115,9 euro al Megawattora (+7% sul 2024), il più alto tra le principali borse europee. I prezzi italiani restano strutturalmente superiori a quelli di Francia (61,1 euro/MWh) e Spagna (65,3 euro/MWh), per la forte dipendenza dalla generazione a gas". Lo ha detto il presidente dell'Arera, l'agenzia pubblica dell'energia, acqua e rifiuti, Nicola Dell'Acqua, nella sua relazione annuale, presentata alla Sala della Regina della Camera. (ANSA).